في هذا الموعد.. انتهاء تصوير مسلسل "إنتر فيو" لـ رنا رئيس

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل صناع مسلسل "إنتر فيو"، تصوير المشاهد المتبقية لهم، حيث من المقرر أن ينتهوا تمامًا من تصويره خلال أسبوعين،

والعمل يعد أول بطولة مطلقة للفنانة رنا رئيس، ومن المقرر عرضه قريبًا على منصة watch it.

من هم أبطال مسلسل “إنتر فيو”؟



مسلسل "إنتر فيو" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، وهو بطولة سارة نور، مونيكا ألفونس، ديانا هشام، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، وبعض ضيوف الشرف.

فيلم “أولاد حريم كريم”.. آخر أعمال رنا رئيس السينمائية

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال رنا رئيس السينمائية، مشاركتها في فيلم "أولاد حريم كريم"، وهو بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل بشرى، تيام مصطفى قمر، هنا داود، يوسف عمر، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

مشاركة رنا رئيس في فيلم "أسود ملون"

وكانت رنا رئيس، قد انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم "أسود ملون"، ومن المقرر عرضه فى السينمات في موسم عيد الحب المقبل، وهو بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، عصام صاصا، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، وميس حمدان التي تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، وهو من إخراج حسن البلاسي.