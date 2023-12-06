نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية منة شلبي في فيلم "الهوى سلطان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة منة شلبي، حاليًا في فيلم "الهوى سلطان"، الذي كان يحمل في بداية تحضيراته عنوان "سارة وعلي"، وقد بدأت تصوير مشاهدها خلال الأيام الماضية، وتجسد خلال أحداث العمل دور سيدة تدعى "سارة"، وهي موظفة في مصلحة حكومية.

أبطال فيلم "سلطان الهوى"



‎فيلم "سلطان الهوى" بطولة أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

مشاركة منة شلبي في فيلم" فرقة الموت"

‎وفي سياق آخر، تشارك منة شلبي حاليًا في فيلم" فرقة الموت"، وهو من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب،بطولة أحمد عز، آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، آخرون من النجوم.

تفاصيل مسرحية “فرايداي” لـ منة شلبي

‎كما تواصل منة شلبي حاليًا التحضير لمسرحية جديدة بعنوان "فرايداي"، تجسد خلالها دور راقصة استعراضية، ومن المقرر أن تبدأ البروفات الخاصة بها خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لعرضها خلال فعاليات موسم جدة والرياض، وهي من تأليف مدحت العدل، وإخراج أحمد البوهي.

آخر أعمال منة شلبي الدرامية



‎والجدير بالذكر أن منة شلبي، تتغيب عن المشاركة في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، ويعتبر آخر أعمالها الدرامية مسلسل "تغيير جو"، الذي عرض في رمضان الماضي، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو قصة منى الشيمي، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، من إخراج مريم أبو عوف، وإنتاج صادق الصباح، وهو بطولة إياد نصار، ميرفت أمين، عصام عمر، صالح البكري، عايدة الكاشف، شيرين، محمود قابيل، رزان جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.