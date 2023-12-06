نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفيش حاجة من غيرك ليها معنى.. ناهد السباعي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة ناهد السباعي عن حزنها الشديد لرحيل والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، التي توفيت صباح أمس عن عمر يناهز 72 عامًا بعد معاناة مع المرض.



رسالة ناهد السباعي إلى والدتها

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام صورة لبيان نقابة المهن السينمائية، وصحبته بتعليق: "وداعًا الفريدة وداعًا للهانم كنت خير خلف لخير سلف".

وتابعت: "سيبتيني لوحدي قوي يا ماما مفيش حاجة ليها معني من غيرك، انت عمري كله وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي اللهم اغفر لأمي وارحمها، إنا لله وإنا إليه راجعون".

واختتمت: "سيقام عزاء أمي وصاحبة عمري كله ناهد فريد شوقي في قاعة الوهاب مسجد الشرطة في الشيخ زايد امام هايبر وان،يوم الخميس الموافق ٧ ديسمبر بعد صلاة المغرب البقاء والدوام لله وحده".

آخر أعمال ناهد السباعي

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي، مشاركتها في مسلسل "الأجهر" الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وشارك في بطولته عمرو سعد، درة، سيد رجب، أحمد صفوت، عمرو عبد الجليل، سارة سلامة، خالد زكي، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوي، بدرية طلبة، محمد جمعة، وغيرهم من الفنانين.

مشاركة ناهد السباعي في مسلسل “نقطة سودة”



وتشارك ناهد السباعي، حاليًا في مسلسل "نقطة سودة"، الذي تتعاون فيه مجددًا مع النجم أحمد فهمي بعد تعاونهما مؤخرًا في فيلم “اللعبة الأمريكاني”، الذي دارت أحداث الفيلم حول معاناة شاب وفتاة من صعوبات عديدة مادية واجتماعية في سبيل محاولة إتمام زواجهما، وعلى نحو غير متوقع، تعرض صاحبة الشركة التي يعمل بها كلاهما عرضًا مغريًا يساعدهما على حل جميع مشاكلهما.