مينا عطا يتألق بأغنية "صاحبة معالي السيادة مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلق النجم مينا عطا، أغنية " صاحبة معالي السيادة مصر " الأغنية الرسمية لإنتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ كلمات الشاعر سالم الشهباني وألحان أحمد العتباني وتوزيع احمد شوقى وإخراج إبرام عبد المسيح، ومنتج منفذ اسلام عبد الحكيم " الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل أغنية "صاحبة معالي السيادة مصر"

واستغرق تصوير الأغنية يوم كامل وتم تصويرها ما بين قصر النيل ووسط البلد والتحرير والأغنية تحث الشعب علي المشاركه والنزول الإدلاء بصوتك في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وذلك يوم الاحد والاثنين والثلاثاء 10،11،12

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أحدث أغاني مينا عطا

وكان طرح مينا عطا، مؤخرا أحدث أغنيته الجديدة بعنوان "أنا بتخان"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية، أغنية "انا بتخان" كلمات شيكو، ألحان أردني، توزيع فيفيا، وقام بعزف الجيتار أحمد حسين.

كلمات أغنية "أنا بتخان"

ليلي، ليلي، ليلي يا ليل

ماتت روحي خلاص روحي

يا طيبة شبعت بزيادة

هعيش واحد وأكون جاحد

برد غشيم غير العادة

جبل واقف ومش خايف

راجل ورقبتي سدادة

قلوب سودة مفيش رحمة

بكسرة عينكوا هتراضى

(أنا بتخان (أنا بتخان

لقيت الغدر والقلة في كل مكان

وشايف نفسي في مراية بقيت بهتان

(أنا حساس (أنا حساس

و روحت في عزلة مع نفسي هجرت الناس

كفاية إن اتكسر نفسي تعبت خلاص

الغدر بتاعكوا ساب

ساب جرح وكله وجع

الصح معاكوا غاب

والنور في قلوبكم قطع

مش نافع فيكوا عتاب مبدأكم مش جدع

العيش والملح تراب كان جوع من بعد شبع

(أنا بتخان (أنا بتخان

لقيت الغدر والقلة في كل مكان

وشايف نفسي في مراية بقيت بهتان

(أنا حساس (أنا حساس

و روحت في عزلة مع نفسي هجرت الناس

كفاية إن اتكسر نفسي تعبت خلاص

تعبت خلاص، تعبت خلاص

تعبت خلاص

آخر أعمال مينا عطا

ويذكر أن آخر أعمال المطرب مينا عطا، "ديو" جمعه بالفنانة رنا سماحة، بعنوان "باد بوي" عبر يوتيوب، وحققا من خلاله نجاح كبير لدى الجمهور، كما تم تداول الإغنية بشكل واسع حتى حققت أعلى المشاهدات.