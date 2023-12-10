نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبيلة عبيد: أنا في عهد السيسي بنام مرتاحة ومبحطش أبواب حديد.. ولازم تنزلوا تنتخبوه مفيش غيره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة نبيلة عبيد، عن تأييدها للرئيس ترشيح الانتخابات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وستمارس حقها وواجبها الدستوري، حيث عادت من خارج مصر إلى أرض الوطن خصيصًا للمشاركة والإدلاء بصوتها في أول يوم من انطلاقها اليوم الأحد، وذلك وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور".

وقالت نبيلة عبيد: "أنا مع السيسي ومؤمنة بما يقدمه.. في عهده بنام مرتاحة ومبحطش أبواب حديد، وهو أجدر شخص لرئاسة مصر وكلنا معاه".

وأكدت نبيلة عبيد على أن ما حدث خارجيا وفي غزة ينعكس على الأوضاع في مصر أيضًا وعلينا أن نتحمل لأجل مصر، موجهة رسالتها للمصريين:"لازم تنزلوا.. وتنتخبوا السيسي.. مفيش غيره".

وأكدت نبيلة عبيد أن التطورات الخارجية والأحداث في قطاع غزة تلقي بظلالها على الأوضاع في مصر، داعية المصريين إلى تحمل المسؤولية من أجل وطنهم وتوجيه رسالة واضحة: "لنقم باختيار السيسي كرئيس، فلا خيار سواه".

مسلسل لؤلؤة زرقاء

كما تستعد الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، لبدء تصوير مسلسلها الجديد «لؤلؤة زرقاء»، ومن المقرر أن ينطلق التصوير في الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد عرضه، تُجسد خلال أحداث، شخصية نائب رئيس حي، تُحال على المعاش، بينما ستواجه العديد من المشاكل الاجتماعية بالإضافة إلى المغامرات، التي تخوضها لكشف وقائع فساد كثيرة، ويُشارك في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين أبروهم: ناهد السباعي، منذر رياحنة، فراس سعيد، إيمان السيد، أحمد سلامة، حجاج عبد العظيم وآخرين، ومن المقرر ظهور عدد من ضيوف الشرف، ولازالت الشركة المنتجة تواصل التعاقد معهم، حيث إن مصطفى فهمي مُرشح للظهور كضيف شرف، والعمل من إخراج خالد الحجر، وتأليف حمدي يوسف.

مسلسل سكر

ويذكر أن آخر أعمال نبيلة عبيد مسلسل سكر زيادة، وعرض العمل في السباق الرمضاني عام 2020، وضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، هنادي مهنا، لقاء الخميسي، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا، وتتطور الأحداث بعد ذلك.