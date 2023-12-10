حسن شاكوش يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

القاهرة - محمد ابراهيم - أدلى منذ قليل مغني المهرجانات حسن شاكوش بصوته، اليوم الأحد في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مقر لجنته الانتخابية بمنطقة الجيزة.

حسن شاكوش يدعوا جمهوره للمشاركة في الانتخابات الرئاسية



وكان الفنان حسن شاكوش، قد وجه أمس دعوة لجمهوره للنزول إلى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، من خلال فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق شاكوش على الفيديو قائلًا: "صوتك أمانة انزل وشارك وأنا أول واحد أشارك في مدرسه الشهيد عاطف السادات الإبتدائية شارع المدبح الجيزة”.



آخر أعمال حسن شاكوش الغنائية



يذكر أن مطرب المهرجانات حسن شاكوس، قد طرح مؤخرًا مهرجان صحاب ملاعين من كلمات حسام الشاعر وتوزيع وألحان إسلام ساسو.



وتقول كلمات الأغنية: ملكش مكان خسرت دلعنا والروقان، طمعت في حبة الفكة، خلاص متبرع للي جعان، جمايلي عليك ما تتعدش، لكن ماعليك، عامل فيها ابن ناس وأنت أكيد لسه وجديد.