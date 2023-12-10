راسل كرو يعود للسينما في مشروع درامي تاريخي

القاهرة - محمد ابراهيم - يجمع مشروع دراما تاريخية جديدة في بطولته مجموعة مميزة من نجوم هوليوود الكبار، يطرح بعنوان Nuremberg.

وذلك وفق موقع "ديد لاين"، الذي أفاد بأن الفيلم سيجمع في بطولته كل من راسل كرو ورامي مالك، ومايكل شانون.

وستدور أحداث الفيلم عن الأحداث التي عاشتها ألمانيا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ذلك رغم أنه كان قد تحدث النجم الكبير راسل كرو في حوار صحفي جديد أجراه مع مجلة Variety، كشف خلاله عن نيته الاعتزال نهائيا عن العمل بالتمثيل، بعد مرور 40 عامًا، حقق خلالها نجاحات عدة بظهوره في عدد من أنجح الأفلام في تاريخ هوليوود.

ووفق صحيفة ديلي ميل، قال النجم البالغ من العمر 59 عام، أنه يدرس بجدية اعتزال العمل بالتمثيل في السنوات القادمة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مهرجان Karlovy Vary International Film Festival السينمائي الدولي، بدورته رقم 57 بجمهورية التشيك.

غياب عن "المصارع 2"

يأتي ذلك بعد أن سبق وأكد النجم راسل كرو أنه لن يكون جزءً من أحداث الجزء التكميلي لأفلام المصارع، الذي بدئها كرو مطلع الألفية الجديدة وحصد عنها في ذلك الوقت جائزة الأوسكار.

ووفق صحيفة ديلي ميل، تحدث راسل كرو مؤخرًا، عن الجزء الثاني الذي يجرى التحضير لطرحه حاليًا من الفيلم، وسيكون من بطولة الفنان الشاب بول ميسكال.

وأوضح كرو، أن أحداث هذا الجزء الجديد من السلسلة، ستدور أحداثه في فترة زمنية، لاحقة لأحداث الجزء الأول الذي جسد بطولته بما يصل لعقود.

طاقم عمل مميز

وقريبا يعود النجم الكبير دنزال واشنطن للتعاون من جديد مع المخرج "رايدلي سكوت"، في مشروع سينمائي جديد، بعد ضم واشنطن لأبطال الجزء الجديد الذي تستكمل به قصة فيلم المصارع الشهير للنجم راسل كرو.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد، يخوض الآن مفاوضات نهائية للانضمام للفيلم الذي سيجسد به دور البطولة، الفنان الشاب بول ميسكال.