تارا عماد تطلب الزواج من شريف سلامة لكنه يرفض في 'العودة'

القاهرة - محمد ابراهيم -

بعد أن تخلى عنها حبيبها (شريف سلامة) في الماضي وتركها واختفى لسنوات، تعيش تارا عماد نفس التجربة مرة أخرى بعد عودته، لتذهب إليه بنفسها وتطلب منه الزواج، لكنه رفض طلبها يخذلها للمرة الثانية، ويبدو أنها الأخيرة حيث تقرر قبول الزواج من غيره، وذلك ضمن أحداث مسلسل العودة الذي يُعرض على قنوات دي إم سي بالتوازي مع منصة Watch It.

تفاصيل حلقة مسلسل "العودة":

تتعرض كيان (تارا عماد) للكثير من الضغوط من أهلها للموافقة على فهيم (وليد فواز) الذي يحبها من طرف واحد، وإجبارها على خطبتها منه، فتقبل رغمًا عنها، معتبرة ذلك وضعًا مؤقتًا، على أمل أن يتدخل القدر ويتم لم شملها على حبيبها آدم (يوسف الشريف)، الذي فرق أهلها بينها وبينه في الماضي، عندما رفضوه كزوج لها، ما يجعله يترك البلد ويختفي لسنوات، وهو ما اعتبرته خذلانًا لها وتخليًا عنها. وبرغم سنوات الفراق، إلا أن كيان لم تتوقف عن حب آدم، حتى يعود مرة أخرى.

تفاجأ كيان بأهلها وقد اتفقوا مع فهيم على عقد قرانها على فهيم قريبًا، فتقرر الذهاب إلى آدم لتطلب منه أن يسبق فهيم ويتزوج هو منها في الحال، دون علم أهلها، لكنه يصدمها برفضه لطلبها حفاظًا على كرامتها أمام أهلها وأمام البلد كلها، وهو الأمر الذي يصيب كيان بالإحباط، لتعتبره قد خذلها للمرة الثانية، فتتخذ قرارًا بالعودة إلى بيت أهلها وإعلان قبولها الزواج من فهيم، فإلى أي مصير يقودها قرارها؟ وماذا يكون موقف آدم من هذا القرار؟

تفاصيل مسلسل "العودة":

تدور أحداث مسلسل العودة في إطار درامي ممزوج بالتشويق والإثارة حول المحامي أدم سلطان عوض الله، الذي يعود إلى مدينته بالأقصر بعد غياب سنوات بحثا عن شقيقه المختفي في ظروف غامضة. والمسلسل من إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال، أحمد أبو زيد توفيق ومحمد فضل، وبطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، ولاء الشريف، بسنت شوقي وتامر نبيل، وتدور الأحداث حول حياة الصعيد لكن بشكل مختلف عن ما تناولته الدراما المصرية من هذه الناحية، ويحقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرضه.