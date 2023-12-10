حكيم لـ دوت الخليج: مصر شهدت اليوم عرس انتخابي ورسالتها وصلت للعالم

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان حكيم أنه يشعر بالسعادة بسبب إقبال الناخبين اليوم الأحد، على الانتخابات، مشيرًا إلى أن هناك حالة وعي عادت مرة أخرى للشعب.

وقال حكيم، في تصريحات للفجر خلال إدلائه بصوته في انتخابات الرئاسة، “لا بد أن يشارك كل فئات المجتمع في الانتخابات وليس الفنانين فقط لأن لديهم واجب وطني في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ المنطقة يجب أن يصل صوتنا للعالم الناس كلها نازلة تشارك عرس انتخابي”.

حكيم يؤكد للفجر: الشعب المصري أصبح لديه وعي كبير بأهمية المشاركة بالانتخابات

وأكد الفنان حكيم في تصريحات لبوابة “دوت الخليج” أن دور أي فنان ومواطن مصري ان يدلي بصوته في الانتخابات،لا بد ان يكون لدينا حس وطني في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ الوطن.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.