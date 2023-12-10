نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفرحه والابتسامة.. أمل رزق تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلت الفنانة امل رزق بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، التي بدأت صباح اليوم الأحد وتستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل.

توجهت امل رزق لأحدي مدارس محافظة الجيزة لتدلي بصوتها، كما نشرت أجواء من البهجة والوطنية، بالإضافة إلى التقاطها بعض الصور التذكارية مع المواطنين.

نجوم الفن يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024

قام العديد من النجوم بالأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وجاء من أبرزهم الفنان حسين فهمي، حكيم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أحمد العوضي، صبري فواز، محمود الليثي، لبلبة، مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت صباح اليوم الأحد، أولى أيام الانتخابات الرئاسية 2024، حيث إنه من المقرر أن تستمر عملية الانتخابات حتى 12 ديسمبر الجاري، وذلك بين المرشحين: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وحازم عمر، وفريد زهران، وكانت تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات ومن خلفها قضاة مصر على العملية الانتخابية.

اخر اعمال الفنانة أمل رزق

ويذكر ان اخر اعمال الفنانة أمل رزق مسرحية تحمل اسم زقاق المدق، مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبد الرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبى، إبراهيم غنام، صابر عبد الله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر ينى، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده، كما شاركت في مسلسل أفراح القبة والذي ضم العديد من الفنانين، من بينهم منى زكي وجمال سليمان وإياد نصار، تدور احداث الرواية خلال حقبة السبعينيات، ويعمل ممثلو الفرقة على المشاركة في مسرحية جديدة تحمل اسم (أفراح القبة)، يكتشف الممثلون أن أحداث المسرحية تدور حول شخصياتهم الحقيقية في كواليس المسرح، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم أسرارهم المشينة التي حدثت بالماضي. يسعى الممثلون لإيقاف هذه المسرحية الفاضحة لهم، لكن مالك الفريق يُصر على استكمال العمل لكي يتطهر من آثام الماضي، ويجد الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية.

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