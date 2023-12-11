ياسر جلال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان ياسر جلال، على المشاركة بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بأحد اللجان الفرعية في الجيزة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

مشاركة ياسر جلال في مسلسل "ألف ليلة وليلة"

وفي سياق آخر، يشارك النجم ياسر جلال في دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل “ألف ليلة وليلة”، بطولة الفنان ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

مسلسل علاقة مشروعة

وكان آخر أعمال ياسر جلال الدرامية مشاركته في مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، وياسمين رحمي، وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف سماح الحريرى ومن إخراج خالد مرعي.