اللوك مريح.. أسما شريف منير تحلق شعرها زيرو مرة أخرى

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة أسما شريف منير جمهورها فيديو عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع، وهي تقوم بحلق شعرها مرة أخرى، بعدما قامت بتقصيره من قبل.





تعليق أسما شريف منير

وقالت أسما في الفيديو: "مبسوطة أوي باللوك بتاعي أحب أقول إن اللوك ده عجبني ومريح بالنسبة لي حاولتأتخلص من اللوك ده وأخلي شعري يطول لكني حلقت شعري تاني".





وتابعت: "أشعر براحة كبيرة ومبسوطة أوي باللوك بتاعي"،مضيفة:" بطلت أطول ضوافري وبقيت أحب أقص ضوافري،وأنا إحساسي دلوقتي حلو أوي".





أسما شريف منير تثير الجدل بحلق شعرها

وكانت قد أثارت الإعلامية أسما إبراهيم جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة، بسبب بلوك ظهورها بمظهر غريب يشبه الرجال، وهو ما عرضهاللانتقادات لاذعة من جديد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشرت الإعلامية أسما شريف منير صورًا، وفيديو جديدا لها، تظهر فيه باللوك الجديد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.





وفي وقت لاحق، حرصت الإعلامية أسما شريف منير على توجيه رسالة خاصة لـ جمهورها عبر الستوري الخاص بها عبر حسابها الرسميعلى موقع "إنستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيه: "الحمدلله الف مرة علي كل يوم يأتي ونحن بكامل عافيتنا".



وكشفت الإعلامية أسما شريف منير عن موقف أثر في حياتها من خلال الستوري الخاص بها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير" انستجرام”، وأرفقت بتعليق قالت فبه: "كل يوم أربع كنت بسهر مع صحابي، وكل مرة حتى لو بنبسط يوميها، تانييوم بيكون يوم وحش أوي وكل مرة أقول مش هروح وبضعف وبروح".





رسالة أسما شريف منير لوالد إبنتها





وكانت قد وجهت أسما شريف منير رسالة لزوجها السابق عبر حسابها بتطبيق إنستجرام قائلة:" الأب المحترم، السندوالضهر دي ذكريات بحوشهالك عشان تعرفي قد إيه باباكي راجل وأب حقيقي بمعني الكلمة، واقف مهتم بكل خطوة كأنهكأس العالم، لازم أديك حقك عشان الناس تتعلم منك يعني إيه انفصال محت رم وتحضر ووجود في حياة ولادنا.