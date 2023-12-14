نرصد أبرز تصريحات ناردين فرج ببرنامج معكم منى الشاذلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 07:32 صباحاً - نجحت الفنانة ناردين فرج أن تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها من خلال برنامج معكم منى الشاذلي، والتي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي،

وأضافت الفنانة ناردين فرج، في تصريحاتها ببرنامج معكم، المذاع على قناة on شخصيتى في مسلسل صوت وصورة غريبة عن شخصيتى فأنا إنسانة طيبة".

ناردين فرج تكشف عن أسباب قبولها لشخصيتها في صوت وصورة

وتابعت:"أحببت تنوع طريقتها في التعامل مع الشخصيات التي تتواجد في المسلسل، وعجبنى طريقتها في التعامل".

وأشارت:" تخرجت من كلية تجارة إنجليزى جامعة الإسكندرية، وكانت تعرف مسئول في الراديو وكان صديق للعائلة وطلبت منه أن تجرب وتخضع للاختبار للعمل في الراديو".

ناردين فرج:أحمد يونس هو أول من علمنى في الراديو وكيفية التحضير للحلقة

وأكدت:" في البداية لم يقتنع هذا المسؤول بأن أعمل في الراديو ولكن عندما خضعت للاختبار وبعد ذلك كلمونى وأخبرونى أنهم يريدون منى العمل، والمذيع أحمد يونس هو أول من علمنى في الراديو وكيفية التحضير للحلقة ".