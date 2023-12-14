اتفرج .. محمد سلام يطالب جمهوره بعدم نشر هذه الصورة نهائياً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طالب الفنان محمد سلام خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري، من جمهوره، بعد تداول صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا خلال الفترة القادمة.

وقام محمد سلام بنشر صورة عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور، والتي كانت له رفقه طفلة صغيرة، والتي اعتقد الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا أنها أبنته.

بنت محمد سلام

وأوضح محمد سلام في منشوره أن هذه الطفلة ليست ابنته ولكنها تدعي هادية، وأنه جاءت إلي أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية الخاصة به لكي تلتقط مع صورة مضيفاً إلي أن هذا الأمر حدث منذ 4 سنوات.

وأضاف الفنان المصري في منشوره على انستجرام أن رجاء خاص.. بلاش تنشروا صورتها تاني لأن أهلها بدأوا يتضايقوا من الموضوع ده، وأظن هم ليهم الحق كاملا انهم يحتفظوا بخصوصيتهم وخصوصية بنتهم..شكرا.

يذكر أن الفنان محمد سلام قد رفض المشاركة في الفترة الماضية في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن مسرحية “زواج اصطناعي”.