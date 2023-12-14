انت الأن تتابع خبر أحمد العوضي في يقدم حق عرب خلال رمضان 2024.. من البطلة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر الجمهور عرض مسلسل أحمد العوضي خلال شهر رمضان 2024، خاصة بعد النجاح الذي حققته مسلسلاته التي عرضت خلال شهر رمضان السنوات الماضية، ويطل علينا في شهر رمضان المقبل بمسلسل حق عرب.

أحمد العوضي في رمضان 2024

يقدم الفنان أحمد العوضي، خلال شهر رمضان 2024 مسلسل حق عرب، وهو من نوعية المسلسلات الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه في إطار شعبي، ويقوم العوضي بتقديم مسابقات بجوائز مالية لتوقعات الجماهير عن مسلسله الجديد.

مسلسل حق عرب رمضان 2024

ومسلسل حق عرب من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ويشارك فيه نخبة من الفنانين ومنهم: هدى المفتي، والفنان رياض الخولي، والفنانة فاء عامر، بالإضافة إلى دنيا المصري، وكارولين عزمي، وأحمد صيام، وسلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر.

أحداث مسلسل حق عرب لأحمد العوضي

تدور أحداث مسلسل حق عرب للعوضي، والمقرر عرضه في موسم شهر رمضان2024، في إطار شعبي، حيث ينتمي المسلسل لنوعية الدراما الاجتماعية، ويجمع المسلسل بين الخط الاجتماعي، ودراما الأكشن.