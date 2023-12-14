نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. إيساف يطرح أغنيته الجديدة "بحبك طبعًا جدًا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان إيساف لطرح أغنية جديدة له بعنوان "بحبك طبعا جدًا"، ومن المقرر طرحها غدًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

آخر أعمال إيساف



يذكر أن آخر أعمال إيساف، هي أغنية “شكرًا” والأغنية من كلمات فاروق الشامي والملحن وليد سامي وتوزيع محمد حريقة، وأخرج الفيديو كليب المخرج مروان مصطفى.

كما طرح إيساف مؤخرًا أيضًا أغنية "عشان راجل" والتي شغلت السوشيال ميديا لفترة طويلة، وهي من كلمات أحمد عادل توفيق، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع محمود صبري.

وطرح إيساف، مؤخرًا أغنية "قلبها"، على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب "، والأغنية من كلمات رمضان محمد وألحان محمد جمال وتوزيع موسيقي محمود صبري، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

ما هي كلمات أغنية "قلبها" ؟



كان نفسي فعلًا أحبها ده أنا أغلى حاجة عندها بتتعب عشاني ومستعدة تتعب لي باقي عمرها بزعلها وهي بتنسى لي ومن جواها صافية لي كل ده وأنا بنسى بيها واحدة كنت بحبها قلبها منها اتسرق راح لحد ملوش امان ده انا لو تمثال كان نطق ده أنا لو حجر كان لإن قلبها منها اتسرق راح لحد ملوش امان ده أنا لو تمثال كان نطق ده أنا لو حجر كان لان كل ده ومستحملة ومهتمة بي مكملة وأنا لسه ليه بحن لواحدة كانت في مهملة قلبها منها اتسرق راح لحد ملوش امان لا بحبها ولا سبتها بملا بيها مكان وهي بتحبني من قلبها بعاملها بوجعي المتداري مخنوقة ودايما بتداري كل ده وانا بنسى بيها واحدة كنت بحبها قلبها منها اتسرق راح لحد ملوش أمان ده أنا لو تمثال كان نطق ده انا لو حجر كان لان قلبها منها اتسرق راح لحد ملوش امان ده أنا لو تمثال كان نطق ده انا لو حجر كان لإن كل ده ومستحملة ومهتمة بي مكملة وأنا لسه ليه بحن لواحدة كانت في مهملة قلبها منها اتسرق راح لحد ملوش أمان اتسرق راح لحد ملوش أمان.