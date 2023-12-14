نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سب وقذف وتبادل اتهامات.. المطربة بوسي تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم المطربة بوسي تريند محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد مشاجرتها مع طليقها رجل الأعمال هشام ربيع في أحد الفنادق الشهيرة.

تفاصيل مشاجرة بوسي وهشام ربيع

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، بلاغ من المطربة بوسي تتهم طليقها رجل الأعمال هشام ربيع بالتعدي عليها.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشاجرة بين بوسي وهشام ربيع داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، ليحرر كل منهما بلاغا ضد الآر، بتهمة التعدي والسب والقذف.

وأوضحت التحريات، أن بوسي وطليقها، تبادلا الاتهامات وتطور الأمر للاشتباك اللفظي، وتدخل بعض المتواجدين للصلح بينهما لكن المحاولات باءت بالفشل.

بلاغ هشام ربيع المطربة بوسي

بدأت الواقعة، بإنه قام هشام ربيع بتقديم بلاغ ضد طليقته المطربة بوسي يتضمن تعرضه لواقعة سرقة مبلغ مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من قبل طليقته.

ومن خلال التحريات، تبين أنه يوجد سابق خلافات زوجية بين المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع، حتى وصل بهما الحال للانفصال وطلاقهما.

وبسؤال المطربة بوسي عن تفاصيل الواقعة، أنكرت كافة التهم الموجهة إليها، واتهمت طليقها بأنه اقتحم منزلها وتعدى عليها بالسب والقذف، دون أن يسبب لها ثمة إصابات.

تصالح المطربة بوسي وطليقها



ومن جانبها، قررت جهات التحقيق بصرف المطربة بوسي وطليقها من سرايا النيابة بعد تصالحهما، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

آخر أعمال بوسي



يذكر أن آخر أعمال بوسي هي أغنية “مش شايفنهم”، حيث تخطت نسبة مشاهداتها 20 مليون مشاهدة، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير”يوتيوب” التي جمعتها بدابل زوكش، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي ودابل زوكش وأروكسترا المايسترو هاني فرحات.

وجاءت كلمات الاغنية: حاضرة..دماغي صاحبي حاضرة، والسكه سالكه خضرا، بـكبس ورجلي حاطة، يسطا مبقفش ف المحطة، راسي عالية فوق وواصلة، انا مش شايفكم اصلا، انا مش شايف غير اللي ف راسي، الدنيا تشد وفيا ترازي، انا كل ما اشوط يقولولي باصي، لا لا لا، انا رجلي تدب زي ما تحب، دول ناس عايشين وف كام تريب، مفهمش ابطال طب مين يسد، عشان احنا كدا كدا كدا كدا، مش شايفنهم، لو مهما يقولو مش سامعنهم، احنا كدة وهنفضل كدة مزعلنهم، مش شايفنهم دول هوا هوا مطيرنهم، احنا كدة وهنفضل كدة مغلبنهم، يندهونا يحسدونا يقلدونا لا يوحشونا، انا مش شايفهم، معديين في حياتنا معديين، ومشيين اللي باعونا وودونا شمال ويمين، ومش فارقيين اللي يروح يروح، بابنا مفتوح وياروح ما بعدك روح.