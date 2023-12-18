ليزا كودرو تعود للأعمال الدرامية من جديد عبر نتفليكس

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أحمد جودة - القاهرة - تعود قريبًا نجمة مسلسل فريندز ليزا كودرو للعمل الدرامي من جديد في مشروع تليفزيوني سيكون من إنتاج شبكة نتفليكس.

تفاصيل مسلسل No Good Deed

ووفق موقع "ديد لاين" المسلسل الجديد سيكون بعنوان No Good Deed وسيكون من إخراج المخرج راي رومانو.

حادثة غرق

يأتي ذلك بعد شاركة ليزا كودرو وداع العالم لصديقها نجم مسلسل فريندز الشهير "ماثيو بيري" الذي رحل فجر اليوم الأحد بعد تعرضه لحادثة غرق، أودت بحياته عن عمر يناهز الـ 54 عام.

وكشفت مصادر عن أن نجم مسلسل "فريندز" الذي جسد شخصية "تشاندلر بينج" الشهيرة، وجد ميتًا في منزله بلوس أنجلوس، غارقًا في حوض الجاكوزي الخاص به.

أيضًا أكدت المصادر الخاص لديلي ميل، أنه لم يتم العثور على أي نوع من أنواع المخدرات في محيط الحادث.

وكان من عثر على ماثيو في هذه الحالة، مساعديه الذين كان قد أرسلهم خارج المنزل، ولدى عودتهم، وجدوه في هذه الحالة قبل قيامهم بإجراء مكالمة للنجدة.

وحرص العديد من عشاق ماثيو بيري من أنحاء العالم، ومن نجوم هوليوود بالمشاركة في نعيه، بما في ذلك زملائه من نجوم مسلسل السيت كوم الشهير "فريندز"، جينفر أنستون، وديفيد سكويمر، ومات لوبلان، وليزا كودرو، وكورتني كوكس.

مشاكل ماثيو بيري مع المخدرات

وعرف عن بيري أنه تحدث بوضوح عما عاشه من مشاكل مع المخدرات والكحول، بعد أن ذهب لأول مرة إلى مركز إعادة التأهيل في عام 1997 بسبب ما قيل إنه إدمان مسكنات الألم بعد حادث تزلج على الماء.

بعد هذه الفترة، تكرر ذهاب بيري بعد ذلك إلى مركز إعادة التأهيل مرة أخرى في عامي 2001 و2011، وسبق أن صرح لأحد المحاورين في عام 2016 إنه لا يتذكر تصوير ثلاثة مواسم من مسلسل Friends، بسبب خضوعه لهذا النوع من الادوية.