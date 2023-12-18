نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عرض سينمائي غير مسبوقة يتم تخصيصها لـ Dunki في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الإقبال الكبير المتوقع على مشاهدة الفيلم الجديد للنجم شاه روخ خان Dunki دفع الموزعين للفيلم لتوفير مواعيد عرض سينمائي غير مسبوقة في تاريخ بوليوود.

مواعيد حفلات عرض الفيلم

ووفق إنديا توداي، فإنه ستكون هناك حفلات عرض للفيلم بداية من الساعة 5:55 صباحًا في عدد من المدن الهندية التي رصد بها عمليات حجز مبكر لتذاكر السينما لحضور الفيلم.

وكان قد شوق النجم الكبير شاه روخ خان متابعيه لأغنية جديدة تطرح ضمن الاعمال الموسيقية الترويجية المخصصة لفيلمه المنتظر Dunki.

ووفق ما ذكر موقع "إنديا توداي"، الأغنية الترويجية الجديدة، ستطرح بعنوان O Maahi، وقد شارك شارو متابعيه نظرة تشويقية عليها.

الإعلان الترويجي لفيلم Dunki

وكان قد طرح الإعلان الترويجي المطول للفيلم المنتظر للنجم شاه روخ خان، الذي يطرح بعنوان Dunki، الذي يختتم به عام 2023.

ونقل موقع "إنديا توداي"، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد الذي يعد من أكثر الأفلام المنتظرة في هوليوود خلال الفترة القادمة.

وروجت القناة الرسمية للشركة المنتجة للمسلسل للإعلان الترويجي الجديد باسم Drop 4.

يأتي ذلك بعد أن طرحت أغنية ترويجية جديدة من فيلم Dunki، أحدث عمل سينمائي للنجم شاه روخ خان، والذي ختتم به أعماله للعام الجاري.

موعد طرح الفيلم للعرض

وكان قد أعلن صناع فيلم أكوامان 2 عن تعديل موعد طرح الفيلم للعرض في صالات العرض السينمائية، حتى لا يتداخل مع موعد عرض فيلم شاه روخ خان الجديد DUNKI.

ووفق موقع "إنديا توداي"، تغير موعد عرض أكوامان 2 من يوم 22 ديسمبر لموعد يتم تحديده لاحقًا، كون 22 ديسمبر هو نفس يوم عرض فيلم شارو الجديد.