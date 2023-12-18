الموسيقى الشرقية والكلاسيكية مع الجاز بأسلوب كايرو ستيبس في الأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفليين متتاليين للفريق المصري الألماني كايرو ستيبس بقيادة مؤسسه الموسيقار باسم درويش ويستضيف خلالهما المغني وعازف الجيتار هاني عادل والمنشد إيهاب يونس وذلك في الثامنة مساء الخميس والجمعة 21 و22 ديسمبر على المسرح الكبير.

ليلتان لكايرو ستيبس على المسرح الكبير بالأوبرا

يقول باسم درويش أن البرنامج يضم مجموعة من الاعمال الخاصة بالفريق والتى تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز منها ندى براهما، ألف، عنبر، سيوة، ذكريات، كافيه جروبي، شمس، القاهرة، الحرم، ذهب، الإمام، الأخدود النوبي، إنفراج، يا مالك قدري، مالك الملك، الرقص على النيل، خطوات خليجية وغيرها، وأضاف أن الفريق يضم عدد من العازفين المصريين والألمان المهرة الذين يشاركونه العزف هم رامي عطا الله (بيانو)، راجيد ويليام ( ناي)، ستيفان هيرجينرودر (باص)، فولفجانج ويتمان (ساكسفون )، راجي كمال(قانون)، وائل السيد (أكورديون)، هاني الصواف، ماكس كلاس (بركشن)، عبدالعظيم برهومة ( إيقاع)، جان بوشرا (وتريات ).

نبذة عن كايرو ستيبس

يشار أن كايرو ستيبس فريق جاز صوفى عالمى، تأسس عام 2002 وحقق شهرة واسعة نتيجة اعتماده على مزج أساليب موسيقية متنوعة بالاضافة إلى دمج الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والأصوات الإلكترونية لتنتج تأثيرات روحانية مميزة ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.