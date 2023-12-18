على متن طائرة.. ياسمين صبري تشارك جمهورها بصور جديدة لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري في الصور، وهي داخل المطار، وبدت وهي جالسة على سلم الطائرة، وهي مرتدية تي شيرت بنصف كم باللون الأبيض، وبنطلون جينز باللون الأزرق، وحزام باللون البني، وحذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلًا، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

مشاركة ياسمين صبري في فيلم “أبو نسب”



وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة ياسمين صبري عرض فيلمها الجديد " أبو نسب "، الذي تدور أحداثه حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر، والعمل بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، هالة فاخر، علاء مرسي،محمد لطفي، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

تطوع ياسمين صبري في جمعية الهلال الأحمر المصري

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد تطوعت مؤخرًا في جمعية الهلال الأحمر المصري لتجهيز المعدات الطبية والمنتجات الغذائية تمهيدًا لإرسالها إلى شعب غزة، وأكدت على ضرورة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وأهالي غزة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام” حيث كتبت: «اللهم احفظ أطفال ونساء وشيوخ ورجال أهل غزة والطف بهم».