شيكو وكريم محمود عبدالعزيز يتعاونان في عمل درامي جديد.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لعمل درامي جديد مع الفنان شيكو بعنوان “خالد نور وولده نور خالد”، إخراج محمد أمين، ومن المقرر الترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة، من أجل الإعلان عن بدء التصوير، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

آخر أعمال شيكو

يذكر أن شيكو حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرض مسلسل اللعبة 4، عبر منصة شاهد الفترة الماضية، وشاركه بطولته هشام ماجد، وضم العمل أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، محمد عمرو الليثي، محمد الصاوي، ومحمد التاجي، والمسلسل من سيناريو وحوار أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني، ومن المفترض أن يبدأ التحضير للجزء الخامس من العمل بعد موسم رمضان 2024.

آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

وشارك الفنان كريم محمود عبد العزيز مؤخرًا في فيلم “بيت الروبي”، مع النجم كريم عبد العزيز التي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويجسد كريم عبد العزيز ونور دور الزوجين، بينما يجسد كريم محمود عبد العزيز دور شقيقه الأصغر.

وشارك في بطولة فيلم بيت الروبي كريم عبدالعزيز ونور اللبنانية وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد وسليمان عيد، تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

كما ينتظر كريم محمود عبدالعزيز خلال الأسابيع القادمة عرض الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي، إنتاج أمير شوقي وإخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمد محمود عبدالعزيز، سليمان عيد، أحمد بدير، وعدد من ضيوف الشرف.