في هذا الموعد.. أحمد مكي يبدأ تصوير فيلمه الجديد مع إسعاد يونس

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد أحمد مكي، حاليًا لتصوير فيلمه الجديد، الذي يجمعه بالنجمة إسعاد يونس، والذي يعود به إلى جمهور السينما بعد فترة طويلة من غياب منذ تقديمه لفيلم "سمير أبو النيل"، ومن المقرر أن يبدأ في عمل جلسات العمل مع الفنانة إسعاد يونس،خلال الأيام القليلة المقبلة، ولاختيار الأبطال المشاركين معهم في العمل.

موعد تصوير الفيلم

ومن المقرر أن يبدأ أحمد مكي في تصوير الفيلم خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد انتهاؤه من تصوير الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي”، وذلك لانشغاله بشكل يومي في تصوير حلقات العمل، وبعد الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بالعمل، والفيلم من المتوقع عرضه خلال موسم صيف 2024.



مسلسل أبطال الكبير أوي



ويشارك في بطولة العمل كلًا من أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.



أحداث الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي"



ودارت أحداث الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي" حول حالة الفتور التي يعيشها الكبير بعد سنوات من زواجه بـ(مربوحة)، ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك (مربوحة) في (الكبير)، معتقدة أنه يخونها مع إمرأة أخرى، ولكن (جونى) يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى «جميلة» مع محاولة (جوني) البحث عن ذاته، والعمل (لايف كوتش) بالمزاريطة.



