نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين الكاتب الصحفى مصطفى القصبي مستشارا إعلاميا لنقابة الموسيقيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل قرار إداري بتكليف الزميل الكاتب الصحفي مصطفى القصبي، بتولى منصب المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل أن يكون من خلاله إصدار البيانات الصحفية والإعلامية الخاصة بالنقابة لكل المؤسسات المختلفة.



وقالت النقابة في بيان لها برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل بعد الاطلاع على القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن انشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وتعديلاته وبعد الاطلاع على الائحة الداخلية للنقابة، قرر النقيب العام ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اعتماد قرار تعيين مصطفى محمد عبد القادر القصبي بوظيفة مستشار اعلامى للنقابة وينفذ القرار ويعمل به من تاريخ توقيعه اليوم.

وجاء تكليف النقيب مصطفى كامل للكاتب الصحفي مصطفى القصبي ثقة به ليكون حلقة الوصل بين النقابة وجميع أعضائها، بالإضافة للتواصل المستمر مع الجهات الصحفية والإعلامية لما يدور داخل النقابة من أخبار وأنشطة وإنجازات محققة خلال الفترة المقبلة.