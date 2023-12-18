نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسار إجباري.. يطرح "روح الروح" دعما لأهالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح فريق "مسار إجباري" عبر قناتهم الرسمية بموقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة، أغنية جديدة بعنوان "روح الروح"، دعما للقضية الفلسطينية، وهى من كلمات آمار مصطفى، وغناء وألحان هاني الدقاق، وتوزيع الفرقة الموسيقية.. ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".



أغنية "روح الروح"، طرحها الفريق تعبيرا عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة، في ظل ما يتعرضون له من مآس نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع، مع مرور الوقت شعر الفريق أن لديهم من الغضب ما يجب أن يخرج في الموسيقى أو الغناء، وعندما كتبت الشاعرة آمار مصطفى الكلمات المناسبة، شعر الفنان هانى الدقاق مؤسس الفريق، بتفاعل شديد مع الكلمات، وأحس بأنها تعبر عما كان يفكر فيه جميع أعضاء الفريق، فقام بتلحين الأغنية بشكل سريع. قامت برسم البوستر الرسمي للأغنية، الفنانة الفلسطينية جنة رشيد التى تهوى الرسم منذ الصغر، وقامت برسمه فى غزة من تحت القصف وعبرت عن مشاعرها من خلاله.

كلمات الاغنيه

تقول كلمات أغنية "روح الروح":..

احنا صحاب الارض

احنا السكان الاصليين

و جذور بتمد لعاشر جد

بتهتف فلسطين

لو عامل نفسك يعني نسيت..

انا متهزتش.. انا صاحب البيت

انا صوت لا بيسكت ولا بيموت

انا وعد يقين

و عينيا لواتقفلت ببارود.. هتنفح جوه عيون ملايين

هتحرر روحهم وتزلزل قلب الزنازين

و الورد هيرجع وهيطرح في قلوب تانيين

و ساعتها الدنيا هتعرف مين بيحرر مين

و يا روح الروح.. ويا حتة من الجنة على الأرض

لو عمري يروح.. انا عمرى ما هتعب ولا هتهد

انا هنا على ارضي بموت والضحكة ما فارقتنيش

انا طفل اتعلم منه العالم إنه يعيش.