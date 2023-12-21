بإطلالة سوداء..أحمد حاتم يتألق في ختام مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ توافد نجوم الوسط الفني على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، ومن أبرز الحضور: الفنان أحمد حاتم، أحمد مجدي، أحمد كمال، أسماء جلال، جيهان الشماشرجي، وغيرهم.

وتألق الفنان أحمد حاتم على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة، حيث ظهر بإطلالة كاجول، غير المألوف، واختار اللون الأسود تضامنًا مع أحدث غزة، مثل حفل الافتتاح، حيث يعد ارتداء اللون الأسود شعارًا على حزنه.

وكان قد انطلق يوم الخميس الماضي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، والتي تقام في الفترة من 14 ديسمبر، وحتى 21 من نفس الشهر، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".

وكان قد سافر عدد كبير من نجوم الفن، استعدادًا لحضور حفل الافتتاح، ومن أبرزهم: إنجي المقدم، نسرين طافش، نجلاء بدر، محمد فراج، أحمد حاتم، يسرا، لبلبة، مروان حامد، وغيرهم من نجوم الوسط الفني.