نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد كمال من أبرز حضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ توافد نجوم الوسط الفني على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، ومن أبرز الحضور: الفنان أحمد حاتم، أحمد مجدي، أحمد كمال، أسماء جلال، جيهان الشماشرجي، وغيرهم.

وتألق الفنان أحمد كمال على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة، حيث ظهر بإطلاله مميزة، حيث ظهر مرتديًا بدلة سوداء اللون بالإضافة لشنطة كاجول ذات اللون البني الفاتح.

وكان قد انطلق يوم الخميس الماضي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، والتي تقام في الفترة من 14 ديسمبر، وحتى 21 من نفس الشهر، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، وتم تقديم بعض الفقرات خلال المهرجان، التي تهتم بدعم القضية الفلسطينية، كما تمت دعوة بعض الفنانين الفلسطينيين للحضور في دورة المهرجان، للتحدث عن القضية الفلسطينية والمعاناة الذي يعيش بها الشعب الفلسطيني حتى الآن بسبب القصف المستمر من قبل العدو الاسرائيلي على أهالي قطاع غزة.

وكان قد سافر عدد كبير من نجوم الفن، استعدادًا لحضور حفل الافتتاح، ومن أبرزهم: إنجي المقدم، نسرين طافش، نجلاء بدر، محمد فراج، أحمد حاتم، يسرا، لبلبة، مروان حامد، وغيرهم من نجوم الوسط الفني.