نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كايروكي يتألق بـ "تلك القضية" في ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ توافد نجوم الوسط الفني على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، ومن أبرز الحضور: الفنان أحمد حاتم، أحمد مجدي، أحمد كمال، أسماء جلال، جيهان الشماشرجي، وغيرهم.

وشهد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة تقديم فرقة كايروكي فقرة غنائية في الحفل، حيث قدم الفريق أغنية "تلك القضية" و“أنا نجم”، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وكان الحفل من إخراج هشام يحيي وكريتيف عمر قاسم وديكور كريم الحيوان ومن تقديم ناردين فرج.

ومن جانبه، تواصل أغنية "تلك قضية"، لفرقة كايروكي حصد نجاحها الكبير على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد أقل من 20 يوم من طرحها، والتي طرحتها كايروكي تضامنًا مع القضية الفلسطينية، على جميع منصات الاستماع الرقمية، ومحطات الراديو.

فقد تصدرت أغنية "تلك قضية" لـ فريق كايروكي، تريند الأكثر استماعًا ورواجًا على منصة "يوتيوب"، وحققت أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 20 يوم من طرحها.

مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة

وكان قد انطلق يوم الخميس الماضي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، والتي تقام في الفترة من 14 ديسمبر، وحتى 21 من نفس الشهر، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، وتم تقديم بعض الفقرات خلال المهرجان، التي تهتم بدعم القضية الفلسطينية، كما تمت دعوة بعض الفنانين الفلسطينيين للحضور في دورة المهرجان، للتحدث عن القضية الفلسطينية والمعاناة الذي يعيش بها الشعب الفلسطيني حتى الآن بسبب القصف المستمر من قبل العدو الاسرائيلي على أهالي قطاع غزة.

وكان قد سافر عدد كبير من نجوم الفن، استعدادًا لحضور حفل الافتتاح، ومن أبرزهم: إنجي المقدم، نسرين طافش، نجلاء بدر، محمد فراج، أحمد حاتم، يسرا، لبلبة، مروان حامد، وغيرهم من نجوم الوسط الفني.