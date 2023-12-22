بسبب إطلالتها في ختام مهرجان الجونة.. أسماء جلال تتصدر محركات البحث

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنانة الشابة أسماء جلال تريند منصه اكس، وذلك بسبب إطلالتها في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته التى تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية".

مهرجان الجونة يرثي نجوم الفن الراحلين

وفي سياق آخر شهد ختام الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي رثاء لبعض النجوم الذين رحلوا عن عالمنا خلال هذا العام 2023، على أن يتم تكريمهم عن ما قدموه خلال مشوارهم الفني.

نجوم فن راحلون يتم تكريمهم في مهرجان الجونة

ومن الفنانين الذين تم تكريمهم في مهرجان الجونة في ختام دورته السادسة: "أشرف عبد الغفور، ناهد فريد شوقي، مصطفى درويش، طارق عبد العزيز، أحمد سامي العدل، أحمد البدري، أشرف مصيلحي".

نجوم حضروا مهرجان الجونة في دورته السادسة

وقد حضر عدد كبير من نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة منهم: "يسرا، إلهام شاهين، لوچين عمران، أسماء جلال، صبا مبارك، أحمد مجدي، تامر حبيب، هادي الباجوري، أحمد حاتم، أمير المصري، هشام عاشور، مريم الجندي، كريمة منصور، أحمد كمال، ناردين فرج" وغيرهم.

اسماء جلال

جوائز للمبدعين في مهرجان الجونة في دورته السادسة

وقد تم توزيع جوائز حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث تم منح المخرج مروان حامد جائزة الإنجاز الإبداعي، وذلك عن مسيرته السينمائية وكذلك في مساهمته في صناعة مصرية عربية وهى الأعمال المتنوعة، حيث أصبح هو من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، في الإنتاج والإخراج.

كما تم عرض90 فيلم خلال المهرجان وهذا من 49 دول مختلفة، يتضمن روائي ووثائقي، وبالتعاون مع مهرجان الجونة السينمائي قد تم عرض فيلم فلسطيني عن القضية الفلسطينية.

حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي

تحت شعار سينما من أجل الإنسانية قد أقيمت الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث أنها تعد دورة إستثنائية وذلك بسبب الأوضاع التي تحدث في فلسطين، وتضامنًا مع فلسطين قد قدم المهرجان أفلام لدولة فلسطين.

آخر أعمال أسماء جلال:

ويذكر أن آخر أعمال أسماء جلال هو فيلم "وش في وش"، تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، من خلال أسرة مكونة من زوجين يختلفا في ظروفهم ومستواهم الاجتماعي والثقافي، يلتقي كلاهم داخل شقة واحدة لمدة 24 ساعة، ومع مرور الوقت تتصاعد حدة الخلافات والصراعات بينهما.

والفيلم بطولة عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: "محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي"، وإخراج وليد الحلفاوي.