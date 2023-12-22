نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال جماهيري على عرض فيلم سيدة الأرضين في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد عرض الفيلم القصير سيدة الأرضين للمخرجة مي وائل ضمن النسخة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير (19 - 22 ديسمبر/كانون الأول) إقبال جماهيري مكثف وتفاعل للحاضرين مع الفيلم ومخرجته التي كانت بين مقاعد المتفرجين، وأقيم العرض مساء الثلاثاء 19 ديسمبر في سينما مركز الإبداع الفني في دار الأوبرا المصرية.



وكان الفيلم قد فاز بـجائزة عثمان سيمبين في مهرجان زنجبار السينمائي الدولي في تنزانيا حيث شهد عرضه العالمي الأول، وهي جائزة نقدية لتقوم المخرجة بإنتاج فيلم جديد من إخراجها، كما شارك مؤخرًا في مهرجان البحرين السينمائي.



تفاصيل فيلم “سيدة الأرضين”



الفيلم من إخراج وتأليف مي وائل وشارك في الكتابة محمد علي منصور، وبطولة النجمة الشابة نانسي صلاح ويشاركها ريماس ومحمود حجاج، وإنتاج شركة رايون برودكشن (مهند حمدي ومي وائل) وتتولى شركة MAD Solutions التوزيع والمبيعات عالميًا.



مي وائل مخرجة مصرية حصلت على شهادتها من المعهد العالي للسينما في مصر، عملت كمخرج مساعد في العديد من الأفلام تعاونت فيها مع عدد من المخرجين المميزين داخل مصر وخارجها. وسبق لها إخراج فيلمين قصيرين.

