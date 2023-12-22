انت الأن تتابع خبر تيريس جيبسون يدخن الشيشة مع محمد كريم بمصر.. بعد ختام مهرجان الجونة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت صور تيريس جيبسون يدخن الشيشة مع محمد كريم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص الثاني على نشر من خلال حسابه الرسمي على تطبيق الصور والفيديو “انستجرام”، مقطع فيديو مع الأول بعد انتهاء الفعاليات الخاصة بختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي أمس الخميس.

وظهر في الفيديو تيريس جيبسون يدخن الشيشة مع محمد كريم، وأيضاً انتشر مقطع فيديو آخر لهم وهم يرقصان على أغنية رضا البحراوي، وانتشرت العديد من الصور الجديدة الخاصة بهم أثناء زيارته لمصر وهو بصحبته وهذا من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات انستجرام.

وحرص محمد كريم على اصطحاب تيريس جيسون لزيارة الأهرامات ودخلوا سوياً لمشاهدة العظمة الخاصة بالأثار المصرية، وجاء فيديو جديد لهم كشف عن زيارته للأهرامات وأبو الهول، وهذا جاء بعج وصوله ليزور مصر وجميع معالمها المميزة.

تيريس جيبسون في الأهرامات

وقام تيريس جيبسون بالتعليق على زيارته للأهرامات، قائلاً “يمكنك سماع الألة تغنى، سأريكم أكبر هذه الأهرامات، انظروا إلى هولاء الأشخاص، وطولهم”، معربا عن اندهاشه عند دخول الأهرامات ومشاهدة الآثار المصرية”.

ونشر جيبسون مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وكشف من خلاله عن أمنيته بعدما وصل إلى مصر، وهو أنه يريد أن يزور المعالم السياحية مع صديقه الفنان المصري الشهير محمد كريم.

وقال “لقد وصلت حالاً إلي مصر وأصبح الحلم حقيقة بالنسبة ليّ، أن أكون هنا، وسيشرفني أن ألتقي برئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهنئك شخصيًا على إعادة انتخابك الأسبوع الماضي، أنا موجود في المدينة لفترة قصيرة جدًا، وسيكون من دواعي سروري أن ألتقي بك شخصيًا”.