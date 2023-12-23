نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن زواج مجدي الهواري ودينا عبد المعبود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم المخرج مجدي الهواري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما داولت بعض المواقع الإخبارية وعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بانفصال الهواري عن زوجته الاستايليست دنيا عبدالمعبود، وهو ما نفاه الأول عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني معلومات عن زواج مجدي الهواري ودينا عبد المعبود..

زواج مجدي الهواري ودينا عبد المعبود

احتفل مجدي الهواري في شهر اكتوبر الماضي بزفافه علي دنيا عبد المعبود بأحد أماكن منطقة نيو جيزة، وحضر الحفل أبنائه وعدد من النجوم، ونشر المصور أحمد بيسو عبر حسابه على تيك توك فيديوهات من حفل الزفاف، ظهر فيها مجدي الهواري يرقص مع خالد الصاوي ومحمد جمعة، ويأتي زواج الهواري بعد انفصاله عن الفنانة غادة عادل منذ فترة طويلة كان هناك كثير من الأقاويل حول عودتهما ولكن جاء خبر زواج مجدى من دينا يضع حدا لكل هذه الأقاويل.

أول ظهور لـ مجدي الهواري ودينا عبد المعبود

وسبق، نشر المخرج مجدي الهواري، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام للصور والفيديوات، ظهر فيها مع زوجته دنيا عبد المعبود، في أول ظهور لهما بعد انتشار شائعات طلاقهما، وعلق الهواري، على صورته مع زوجته دنيا عبد المعبود، بالإنجليزية فيما يعادله بالعربية قائلا: «من باريس مع حبيبتي».

من هي دينا عبد المعبود؟

وتسأل الكثير من الجمهور حول معلومات عن الاستايلست دنيا عبد المعبود، فهي مصممة أزياء بالوسط الفني، وشاركت في أكثر من عمل فني، منهم مسلسل حدث بالفعل وإلا أنا، وفيلم وش في وش ومسلسل ونحب تاني ليه؟، حيث يعتبر أول عمل لها في مسيرتها هو فيلم بنات العم عام 2012 بطولة أحمد فهمي، وسبق تزوجت دنيا عبد المعبود من قبل من مدير التصوير كريم أشرف وعملت معه في أكثر من عمل، أبرزهم: مسلسل لآخر نفس بطولة ياسمين عبد العزيز ومسلسل 30 يوم بطولة آسر ياسين.

نبذة عن مجدي الهواري

يعتبر مجدي الهواري مخرج كبير اشتهر بأعماله المميزة والشبابية، حيث تخرج في المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان، وكانت أول أعماله التى قدمها عام 2001 هو فيلم 55 إسعاف، ولم يحقق نجاحًا كبيرًا بالإضافة إلى هجوم النقاد عليه، على عكس آخر أفلامه التي قدمها في 2011 وهو فيلم الوتر.