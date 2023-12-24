نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. تامر حسني يحيي حفل رأس السنة بتركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخما ضمن حفلات الإحتفالات برأس السنة في تركيا.

ومن المقرر أن يقام حفل تركيا في 30 من شهر ديسمبر الجاري



تامر حسني يستمر في قائمة بيلبورد ضمن أفضل 100 أغنية عربية

وعلى جانب آخر يستمر نجم الجيل تامر حسني في تواجده في قائمة "بيلبورد عربية" بأغنية "بُعد مؤقت" وذلك للأسبوع الثاني على التوالي حيث أنها تتواجد في قائمة أفضل 100 أغنية عربية وتصعد من المركز الـ 68 لـ المركز الـ 51، وذلك بعد نجاحها علي مُختلف منصات الموسيقي والمُشاهدة.





تفاصيل أغنية “بُعد مؤقت”

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "بُعد مؤقت" لـ نجم الجيل تامر حسني حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها، وهي قد تم طرحها في عام2022 ضمن أغنيات ألبومها "عشأنجي" وقد وصلت نسبة مشاهدات الأغنية عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 31 مليون مشاهدة.





وأغنية "بُعد مؤقت" هي من كلمات رمضان محمد، وألحان مودي منير وتوزيع محمود صبري.





آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن الفنان تامر حسني شارك مؤخرًا بفيلم “ تاج ” الذي حقق نجاح كبير، حيث دارت أحداثه حول شخصية “ تاج ” الذي يمتلك قوةخارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته في مساعدة الناس، لكن تلك القوة توقعه في عدد من المشاكل، ويقابل خلالالأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية.