منى زكي تفوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"

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أحمد جودة - القاهرة -

فازت النجمة منى زكى بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، من حفل توزيع جوائز دير جيست 2023، المقامة حاليا في أحد فنادق التجمع الخامس.

تعرف على أبرز الحاضرين في دير جيست

وحرص عدد كبير من النجوم حضور حفل دير جيست ومن أبرزهم الهام شاهين، مي كساب، عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا.

وتشهد هذه الدورة من المهرجان تكريم كل من: عمرو دياب،نبيلة عبيد، منى زكي، محمد رمضان، رامي صبري، حنان مطاوع، صبري فواز، شيكو، رامي صبري، أنغام، حمزة نمرة، كريم عبد العزيز، أحمد داود، إسعاد يونس، وغيرهم.

آخر أعمال منى زكي الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال منى زكي مسلسل تحت الوصاية والمسلسل من بطولة كلا من منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، ونال المسلسل على العديد من الجوائز، وتصدر الترند فور عرضه على الشاشة.



آخر أعمال منى زكي السينمائية

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة منى زكي فيلم القاهرة مكة

ويشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، محمد علاء، وخالد الصاوي، جيهان الشماشرجى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.