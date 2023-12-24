نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فركش.. صناع وأبطال العودة يحتفلون بإنتهاء التصوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل صناع وأبطال مسلسل “العودة” بإنتهاء التصوير، وشارك الفنان أحمد والي فيديو يضم صناع العمل عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على إنستجرام وعلق عليه قائلًا: “فركش الحمدلله العودة”.





تفاصيل مسلسل العودة





ويعرض حاليًا مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد علىرزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد وإلى، سارة نور،والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثهفى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.





قصة العمل

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بينالحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحثتتجدد علاقة الحب القديمة بين آدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجحعلاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.





آخر أعمال أحمد والي

يذكر أن آخر أعمال أحمد والي كان مشاركته في مسلسل الأصلي، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، من خلال شخصية "فاطمة الأصلي"، ابنة سيد الأصلي، والذي يعد من كبار تجار قطع غيار السيارات، المتزوج أيضًا بزوجة ثانية وأنجبت لها 3 فتيات وولد،كأخوة غير أشقاء لفاطمة. ومع ذلك تبقى فاطمة هي الأقرب إليه، وعند وفاته تتغير الأمور بشكل كبير داخل العائلة.ريهام عبدالغفور، أحمدالشامي، منال سلامة، إيناس كامل، إسلام جمال، إيهاب فهمي، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، وغيرهم، المسلسل من تأليفأمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج تامر مرتضى.











