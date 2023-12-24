مي كساب تفوز بجائزة الإبداع عن دورها في مسلسل ”جعفر العمدة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 ديسمبر 2023 07:29 صباحاً - نجحت الفنانة مي كساب في خطف أنظار الجمهور بظهورها بإطلالة جذابة نالت على إعجاب الحاضرين، حيث اعتمدت على الظهور بشكل مختلف ووضع ميكب هادئ يبرز جمالها وظهرت بفستان ممزوج باللونين الأسود والأخضر.

وفازت مي كساب جائزة الإبداع عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، من حفل دير جيست المقام حاليا في أحد فنادق التجمع الخامس.

وقالت مي كساب: "خالص عزائي لصديقتي وأختي ريهام عبد الغفور، السنة دي على قد ما كانت كويسة في شغلي، كانت صعبة بفقدان والدي".

وأضافت:"أوجه الشكر لمحمد سامي لأنه صاحب الفضل، وشكرا لكل الزملاء في المسلسل، وتحية للملكة صفصف، كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب تكون سنة سعادة واستقرار للأمة العربية كلها".