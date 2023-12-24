راغب علامة يستعد لإحياء حفله في البحرين

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم راغب علامة، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك في موسم رأس السنة في البحرين، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

تفاصيل حفلات راغب علامة

ويعيش النجم اللبناني راغب علامة، انتعاشة فنية حيث، تألق فى جولته الغنائية بأمريكا خلال حفلين أقيما فى واشنطن والثاني في ديترويت، ومن المقرر ان يستمر بحفل الليلة في ميامي، ويختتم جولته في نيويوك يوم 16 ديسمبر.

آخر حفلات راغب علامة بمصر

وتألق النجم راغب علامة خلال حفله بمهرجان العلمين بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة، منها "بعشقك والحب الكبير وتعاليلي وفي كتير حلوين وقلبي عشقها ونسيني الدنيا وأنا اسمي حبيبك وافتكرك وأنت ناسيني وطب ليه كدة"، ورفع شعار كامل العدد.

وقدم في حفله بمهرجان العلمين، تحية للشاعر هاني عبد الكريم، مشيدًا بأغنيته “صعب تغيب” التي اعتبرها من أجمل أغاني حياته، وظهر راغب خلال الحفل بنظارة وإطلالة جديدة.

وكان قد عبّر النجم راغب علامة، خلال ظهوره على المسرح في مهرجان العلمين، عن شكره للشركة المنظمة على جهودها، مشيرًا إلى سعادته بالوقوف وسط جمهوره وأداء كل ما هو جديد وقديم من أغانيه".