حسن شاكوش ومحمود الليثي يستعدان لطرح أغنية "ست البنات" من فيلم حمص وحلاوة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، والفنان محمود الليثي لطرح أغنية جديدة بعنوان "ست البنات" من فيلمهم الجديد "حمص وحلاوة".





حسن شاكوش يروج لأغنية "ست البنات"





وروج شاكوش لأغنية ست البنات عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شارك فيديو منها، وعلق عليه قائلًا: "قريبآ اغنيتى الجديده مع النجم محمود الليثى ست البنات من فيلم حمص وحلاوة”.





تفاصيل فيلم حمص وحلاوة

وتدور أحداث فيلم حمص وحلاوة في إطار كوميدي رومانسي، حول 3 أشخاص يعملون في أحد الفنادق، عندما يلتقون بفنانة وتبدأ بينهم قصة حب من طرف واحد.

فيلم "حمص وحلاوة" إخراج أحمد البدرى، بطولة حجاج عبد العظيم ويجتمع فيه عدد من نجوم الغناء الشعبى، ومنهم أمينة ومحمود الليثىومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوى وحسن الخلعى تأليف سيد السبكى وتدور قصتة فى إطار كوميديرومانسى.





آخر أعمال حسن شاكوش الغنائية



يذكر أن مطرب المهرجانات حسن شاكوس، قد طرح مؤخرًا مهرجان صحاب ملاعين من كلمات حسام الشاعر وتوزيع وألحان إسلام ساسو.

آخر أعمال محمود الليثي

وطرح الليثي مؤخرًا أغنية أخوك يشرف بلد مع الفنان عمر كمال من فيلم حمص وحلاوة.

أغنية "أخوك يشرف بلد" من كلمات مصطفى الجن، ألحان علاء غنيم، وتوزيع إسلام شيبسي.