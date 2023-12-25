إلهام شاهين تحتفل مع  كارول سماحة وأسرتها بالكريسماس (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانه إلهام شاهين بعيد الكريسماس مع الفنانه كارول سماحة وزوجها داخل منزلهم في القاهرة.





وشاركت إلهام مجموعة من الصور مع كارول سماحة وعائلتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت إلهام على الصور قائلة: “عبد ميلاد مجيد وسنه جديده سعيدة اخى وصديقى الغالى جدا د. وليد مصطفى وزوجته الجميله حبيبتىالفنانه كارول سماحه.. كل سنه وإنتم إخواتى الغاليين ودايما مع بعض. أتمنى لكم السعاده..سنه حلوة عليكم حبايبى”.





إلهام شاهين تفوز بجائزة دير جيست عن دورها في الفريدو





فازت النجمة إلهام شاهين بجائزة ديرجيست عن دورها في مسلسل “ألفريدو” كأفضل ممثلة حيث وجهت الشكر الجمهور من خلال حسابهاالرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".





ووجهت إلهام الشكر لجمهورها قائلة: “شكرا جزيلا جمهورى اللذى قام بالتصويت لى لأحصل على جائزة من dear guest على دورسوسو فى مسلسل ألفريدو.. هذا الدور اللذى عشقته وتأثرت به جدًا”.





وتابعت: “و شكرًا لكل صناع هذا المسلسل وكل من شارك فيه سواء أمام أو وراء الكاميرا.. كل الحب والتحيه لهم.. وللجمهور الحبيباللذى أعطانى الجائزة من أول يوم عرض للمسلسل..

و أحبوا سوسو كما أحببتها أنا..

أتمنى أكون دائما عند حسن ظن جمهورى بى “.





الفريدو





تدور أحداث حكاية ألفريدو في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعموالعمل كشيف، ويكشف العمل عن علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر،ليعتني بها.

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.





أبطال ألفريدو





وحكاية ألفريدو، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان،إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.



