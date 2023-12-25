تفاصيل شخصية رانيا منصور في "الوصفة السحرية"

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أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة رانيا منصور، إلى أبطال مسلسل "الوصفة السحرية" الذى يتم تصويره حاليًا، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل شخصية رانيا منصور

تجسد رانيا خلال أحداث العمل شخصية "هالة" مؤلفة كتاب "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" والذى تدور حوله الأحداث، وتظهر رانيا في الحلقة 15 من العمل لتلتقى بباقى الشخصيات وتبدأ حكايتها معهم.





أبطال مسلسل “الوصفة السحرية”





مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية ويضم فى قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، لقاء سويدان، هيدىكرم، عمر الشناوى، بسمة داود، كارولين عزمى، سلوي محمد علي، عماد رشاد، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشةمصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسفومى سعيد وإخراج خيرى سالم.





أحدث أعمال رانيا منصور

وتنتظر رانيا عرض فيلمها الجديد السيستم بطولة الفنان احمد الفيشاوي، ومن المقرر عرضه خلال الايام المقبلة.

أحداث فيلم السيستم

تدور أحداث فيلم "السيستم" في إطار اجتماعي لايت، حول شاب يعاني من عقدة من السيدات الجميلات بسبب مشكلة قديمة، ويتقابل معبسنت شوقي، التي تعاني من عقدة من الرجال بسبب تجاربها الفاشلة معهم.

أبطال فيلم السيستم

وفيلم "السيستم" بطولة كلا من النجم أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي، ومن تأليف أحمد مصطفى،وإخراجأحمد البنداري في أول أعماله، وتصوير هيثم ناصر.

يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، ومن أبرزهم الفنانة نهى عابدين، ورانيا منصور، وأحمد فهيم.





آخر أعمال الفنانة رانيا منصور

قدمت رانيا منصور أعمالًا فنية مميزة في الفترة الأخيرة، وشاركت في مسلسل "عيشها بفرحة" في إطار حكاية "55 مشكلة حب". يستندالمسلسل إلى كتاب الدكتور مصطفى محمود، وقد كُتب السيناريو بواسطة عمرو محمود ياسين، وأخرجه ألبير مكرم. تألقت رانيامنصور فيهذا العمل إلى جانب مجموعة من الممثلين الموهوبين.

كما شاركت أيضًا في الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي كتبه عمرو محمود ياسين وأخرجه محمد جمعة،جسدتدورًامهمًا في هذا العمل الذي جمع بين عدد من النجوم مثل شريف سلامة وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.