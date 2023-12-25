نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد ميمي شكيب.. تعرف على أبرز أعمالها الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الإثنين 25 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ميمي شكيب، والتي اشتهرت أدوارها بالشر، كما تميزت بخفة الدم واتقانها للأدوار بطريقة مميزة وبسيطة ثبتت في ذاكرة الجمهور، وتميزت بالذكاء والطموح والجدية، ومن رغم من شهرتها وجمالها ألا أنها تعرضت لمواقف صعبة في حياتها.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز محطاتها الفنية



مولد ونشأة ميمي شكيب

ولدت الفنانة ميمي شكيت في عائلة أرستقراطية غنية في 25 ديسمبر عام 1913م، وكان جدها في جيش الخديوي إسماعيل ووالدها مأمور شرطة، ووالدتها متعلمة تتقن أكثر من لغة.

مشوارها الفني



التحقت ميمي شكيت بفرقة نجيب الريحاني الذي اقتنع بموهبتها وشاركت في عشرات المسرحيات قبل أن تبدأ مشوارها السينمائي، وقدمت مايزيد عن 150 فيلم سينمائي، أبرزهم (البنات شربات، الحموات الفاتنات، حبيب الروح، احنا التلامذة، مذكرات تلميذة، شباب مجنون جدًا، إنت اللي قتلت بابايا، عريس الهنا، ابن ذوات، إسماعيل ياسين في بيت الأشباح، إسماعيل ياسين طرزان).

أشهر أفلام ميمي شكيب مع سراج منير





من أشهر الأفلام التى جمعت بين ميمي شكيب وسراج منير فيلم الحل الاخير، وبيومى أفندى، ونشالة هانم، وابن ذوات، وكلمة الحق، ابن الشعب وهو الفيلم الذى تحول إلى حقيقة، حيث جسدت فيه ميمى دور ابنة أحد الباشوات تحب شابًا فقيرًا جسد دوره سراج منير ولكنهما يفشلان فى الزواج بسبب رفض والدها لتلك الزيجة، نظرًا لفارق المستوى الاجتماعي، فيكافح الشاب الفقير ويجتهد، حتى يصبح محاميًا معروفًا ويتزوج حبيبته مع نهاية الفيلم، كان سراج منير يطلب من ميمى الزواج، لكن رفضت أسرتها الزواج.

بعد ثلاث سنوات، كرر سراج طلبه مرة أخرى، فوافقت أسرتها هذه المرة، لكن الغريب أن أسرته هى من عارضت زواجه بشدة، لأنها كانت ترفض زواجه بفنانة،لجأ سراج منير لصديقه نجيب الريحاني، الذى توسط أكثر من مرة لدى أسرة سراج منير، وبعد محاولات مضنية استمرت سنوات، وافقت الأسرة، لتتوج قصة الحب بالزواج عام 1942، وعاشا معا 15 سنة فى منتهى السعادة.

