نسرين طافش تكشف عن رأيها في سبب فشل زيجات الفنانين

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة نسرين طافش عن رأيها في سبب فشل بعض الزيجات الفنية من خلال ظهورها ببرنامج واحد من الناس، والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.



وقالت نسرين طافش: "الزواج قرار شخصى، وفشل بعض زيجات الفنانين قد يكون بسبب وقت التصوير الكثير الذى يقضونه خارج البيت، كما أن الطلاق متواجد فى المجتمع ككل وليس مع الفنانين فقط".



وأضافت: "عندى فوبيا من الأماكن المرتفعة والظلام والحشرات، وبفكر قبل أن أتحدث وبعبر بتمهل وأخذ وقتى للتعبير عن عواطفى".

نسرين طافش تكشف عن أصعب لحظات حياتها

وتابعت:"أول قرار سأتخذه إذا حكمت العالم وقف الحروب فى كل مكان"، لأن أصعب لحظة عشتها عند حضوري امتحان المعهد دون تحضير".



وأكدت:"الحب شئ تنوى له فيأتى لك، وانا حاليا أعيش قصة حب مع أصحابى وعملى والحياة".

آخر أعمال نسرين طافش

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة نسرين طافش فيلم أخي فوق الشجرة بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، دينا، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويجسد رامز جلال خلال الأحداث شخصيتين لأخين.



فيما شاركت أيضًا بفيلم "في القلب"، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالي، إنجي كيوان وتوني ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسي وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

