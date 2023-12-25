نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدأت بالغناء وانضمت لفرقة اسماعيل يس واشتهرت بأدوار الشر.. ما لا تعرفه عن نعيمة الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف في مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نعيمة الصغير التي ولدت بمدينة الإسكندرية،اسمها الحقيقى هى نعيمة عبد المجيد عبد الجواد، اشتهرت بدور الشر " الكتعة " في فيلم العفاريت مع مديحة يسري وعمرو دياب.

غناء نعيمة الصغير

كان حلم نعيمة الصغير منذ بدايتها حياتها الفنية أن تكون مطربة، حيث كان أول دور سينمائي لها في عام 1948 من خلال فيلم "اليتيمتان" جسدت من خلاله دور المغنية.

وكشفت نعيمة الصغير، في إحدى لقاءاتها التليفزيونية السابقة، عن تعرضها لحادث في بداية مشوارها الفني، تسبب في قسوة صوتها، نتيجة قيام إحدى زميلاتها بوضع مادة في كوب الشاي لها حتى تموت.

وأضافت نعيمة الصغير، ولكن بسبب بنية جسمها القوية نجت من الموت بأعجوبة، ولكن هذه المادة السامة كان لها تأثير على الحبال الصوتية، ومن هنا أصبح صوتها أجش وخشن، وتركت الغناء واتجهت إلى التمثيل، السينما والتليفزيون، وهذا دمر حلمها بالغناء تمامًا.

انضمام نعيمة الصغير لفرقة اسماعيل يس

كما عملت نعيمة الصغير منولوجست مع زوجها محمد الصغير التي سميت لقبها على اسمه، ثم شاركا معًا في العمل في فرقة إبراهيم حمودة وفي فرقة إسماعيل يس.

شهرة نعمة الصغير

حققت نعيمة الصغير شهرة واسعة عندما عملت في مجال السينما واشتهرت بأدوار الشر التي أكسبتها الكثير من الجماهيرية، ومن أشهرها "الشقة من حق الزوجة، العفاريت، الليلة الموعودة، مولد يا دنيا".



وفاة نعيمة الصغير

توفيت نعيمة الصغير في عام 1991 عن عمر يناهز 60 عامًا.