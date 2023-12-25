نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغاني متنوعة ومفاجأت.. سمسم شهاب في طريقه للتريند بعد عرض حلقته الليلة مع عمرو الليثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان سمسم شهاب ضيفًا في حلقة الليلة من برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي، حيث سيتم بث اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة الحياة، ومن المتوقع تصدره التريند بعد عرض الحلقة مباشرة.

سمسم شهاب يمتع جمهوره بباقة من أغانيه

سيقدم سمسم شهاب باقة متنوعة من الأغاني في حلقة الليلة، حيث سيمزج بين أنماط موسيقية تتنوع بين الدراما، الرومانسية، كما سيلقي أغنية من روائع "العندليب" عبد الحليم حافظ، بالإضافة إلى أغنيته الشهيرة "أنا إلي كتير بلوم نفسي".

سمسم شهاب يغني مع حفيدة لأول مرة

وفاجأ سمسم شهاب جمهوره ومحبيه بإلقاء أغنية "صنع التاريخ" بصحبة حفيدة أسامة التي تتناول قصة النادي الأهلي، وكان سمسم قد وعد جمهوره بمفاجآت مميزة خلال البث المباشر على صفحته على فيسبوك أمس، مؤكدًا أنها ستحقق إعجابهم.

وقدّم "شهاب" التحية والشكر للدكتور عمرو الليثي ولفريق برنامجه، معبّرًا عن سعادته بالحلقة، وطلب من جمهوره ومحبيه دعمهم بمشاهدة الحلقة التي سيقوم ببثها مباشرة على صفحته على فيسبوك، مع الأمل في أن تحقق انتشارًا واسعًا، معتبرًا جمهوره هو سنده بعد الله.

سمسم شهاب يتعرض لحادث سير

على صعيد آخر، أكد سمسم شهاب على سلامته بعد تعرضه لحادث مؤلم يوم الأربعاء الماضي، الذي نجم عنه أضرار مادية كبيرة في سيارته، وتعرض مساعده لكسر في الرجل، أصيب شهاب برضوض قوية في الفك الأيسر والظهر والفخذ، وقد وجّه الشكر والتقدير للنقيب مصطفى كامل وابنه الذي كان بصحبته أثناء الحادث.