درة تعيش حالة من النشاط الفني بـ "الذنب" و"أثبات نسب"

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أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة التونسية درة حالة من النشاط الفني الملحوظ حيث تشارك في أكثر من عمل درامي الفترة المقبلة، ومنها مسلسل "الذنب مع النجم هاني سلامة ومن المقرر عرض العمل خارج السباق الرمضاني

من هم أبطال مسلسل “الذنب”؟

مسلسل “الذنب” مكون من 10 حلقات فقط، والقصة لـ شاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق، ويُشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم هاني سلامة، درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، محمد القس، وآخرين.

أعمال سابقة جمعت بين هاني سلامة ودرة

اجتمع كل من هاني سلامة ودرة، في كثير من الأعمال الفنية، أبرزها: الأولة في الغرام ونصيبي وقسمتك وكان آخر اعمالهم معا مسلسلبين السما والأرض والذي عرض عام 2021، وشاركهما في العمل الأخير كلًا من: سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندى موسى، نجلاءبدر، يسرا اللوزي، كمال آدهم، نور صالح، محمود البزاوي، محمد ثروت، والعمل من مأخوذ من رواية الكاتب الراحل نجيب محفوظ، وكتب السيناريو إسلام حافظ، ومن إخراج محمد جمال العدل.

كما تشارك درة في مسلسل "إثبات نسب" ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والذي لم يتم الكشف تفاصيله حتي الآن، لتخوض به السباق الرمضاني بعد نجاحها العام الماضي بمسلسل "الأجهر" مع النجم عمرو سعد.

آخر أعمال درة

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة، "مسلسل الأجهر"، الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2023.



والعمل بطولة كلا من عمرو سعد، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ومن إخراج ياسر سامي.



أحداث مسلسل الأجهر

وتدور أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول الشاب يوسف الأجهر ويجسده عمرو سعد الذي يجد نفسه متهما بقتل أمه،وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول إفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.