نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام يكشف عن موعد عرض فيلم أبو نسب في دول الخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد إمام عن موعد عرض أحدث أعماله السينمائية فيلم أبو نسب في دول الخليج وخارج مصر والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي في مصر.

ونشر محمد إمام البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليه قائلًا: توكلنا على الله

{{ أبو نسب }} في جميع أنحاء العالم

ابتداءً من الخميس القادم.. {{ ٢٨ ديسمبر }}

حاليًا بنجاح ساحق في جميع سينمات مصر

الحمد لله محمد إمام



محمد إمام يدعم فلسطين

وظهر محمد إمام في العرض الخاص مساء أمس الخميس وهو مرتديًا الشال الفلسطيني تضامنًا مع أهالي غزة، كما شهد العرض الخاص حضور أبطال العمل ياسمين صبري وماجد الكدواني وأحمد فهيم وعلاء مرسي والمخرج رامي إمام.

تصدر فيلم ابو نسب تريند جوجل

وقام محمد إمام بنشر صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كاشفًا فيها عن أن فيلم "أبو نسب" الأكثر بحثًا على جوجل، وكتب عليها قائلًا: مع أول أيام عرضه.. أبو نسب الأكثر بحثًا على جوجل.



إيرادات فيلم ابو نسب

وحقق فيلم ابو نسب مساء أمس الإثنين، إيرادات بلغت مليون و221 ألف و885 جنيه، فى أول أيامه بدور العرض السينمائية المختلفة.

قصة فيلم أبو نسب

وتدور قصة فيلم ابو نسب في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية طبيب، ويلعب دوره الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر ويضع الفيلم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشباب.

أبطال فيلم أبو نسب

ويشارك في بطولة فيلم ابو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، صلاح عبد الله، هالة فاخر، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج أحمد الجنايني.

وستشارك الفنانة هالة فاخر بشخصية والدة شيكو، الذي يشارك كضيف شرف، والفنان ماجد الكدواني الذي يجسد شخصية والدة الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وستجسد ياسمين صبري دور مدربة تنمية بشرية.

أفلام دور العرض السينمائية

وينافس فيلم أبو نسب أفلام أخرى وهي: شماريخ وحقق 410 جنيه، وش في وش وحقق 12 ألف و562 جنيه، العميل صفر وحقق 21 ألف جنيه، فوي فوي فوي وحقق 17 ألف و372 جنيه، بلوموندو وحقق 9 الآف و141 جنيه، سنة أول خطف وحقق 8 الآف و172 جنيه، البعبع وحقق ألف جنيه، الخميس اللي جاي وحقق 779 جنيه.