نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الاسم أم مؤلف العمل".. أزمة فيلم الملحد ومصير طرحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاهدنا منذ طرح البرومو الرسمي لفيلم “الملحد” وبدأ الجمهور في حملة الهجوم على العمل وصناعه، واتفق الجمهور على الهجوم وانقسم على السبب.

فهناك من قال أن يمنع الفيلم بسبب اسمه والبعض الآخر أراد منع الفيلم بسبب مؤلف العمل إبراهيم عيسى والمعروف بأفكاره ناحية الإسلام وتعاليم الإسلام مما دفع لتوقع سيناريو الفيلم من قبل مشاهدته أنه سيكون مخالف للشريعة الإسلامية.

ومن هنا بدأت حملات للطلب على منع طرح الفيلم وبالفعل تم تأجيل طرح العمل بعد أن كان من المقرر طرحه في دور العرض يوم الرابع عشر من أغسطس الجاري.

لكن خرج منتج الفيلم أحمد السبكي في تصريحات صحفية وقال أن سبب تأجيل العرض هو مشكلة في الصوت، وليس هناك أي مشاكل مع الرقابة أو منع للعرض مش ما قيل.

قصة فيلم الملحد





بعد طرح البروم الرسمي الخاص بالفيلم في الفترة الماضية تبين أن قصة فيلم الملحد تدور حول الشاب أحمد حاتم الذي يتجه إلى الإلحاد بسبب تشدد والده الديني وتعصبه مما جعل إبنه يتجه إلى الإلحاد والكفر، وتقف ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال وصناع فيلم الملحد





ويشارك في بطولة فيلم الملحد كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.