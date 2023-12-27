نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير جمعية المؤلفين والملحنين "ساسيرو" من التعامل مع غيرها في شأن حق الأداء العلني بالعزف أو الغناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "ساسيرو" في بيان لها من التعامل مع غيرها في شأن حق الأداء العلني بالعزف أو غناء مصنفات موسيقية أمام الجمهور أو استخدامها، ضمن برامج إذاعية أو تلفزيونية، أو مسلسلات، أو أفلام أو إعادة نشر، بتعديل الكلمات، أو لحن المصنف الأصلى، لأى من مصنفات، الأعضاء فيها أو ورثتهم وتضمنها برامج إذاعية أو أعمال درامية.

حيث بيدها تفويضات نافذة من المؤلفين والملحنين موقعها منهم، فضلًا عن اقرارات الناشرين الأعضاء، بإنتفاء صفتهم فى التعرض لإعضائها بزعم أنهم يملكون أى من هذه الحقوق.

ونحمل كل من المنشأت والشركات المنظمة للحفلات فى الداخل والخارج، وأصحاب الوسائل الإعلامية التلفزيوينة والإذاعية ومنتجى الأعمال الدرامية والسينمائية المتضمنة أعمال تخص، أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "ساسيرو" وأي جهة تتجاهل هذا البيان التحذيري المسؤلية الجنائية والمدنية عن أفعالها.

وعلما بأن الناشر الأصلي للتسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم هو ( شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات)، وهي شركه مصرية حكومية وعضو بالجمعية كناشر، وتربطها بروتوكول تعاون مع الشركة المدنية الفرنسية للمؤلفين والملحنين، وناشرى الموسيقى "ساسم" وهما يتمتعان بعضوية الاتحاد الدولي لهيئة الإدارة الجماعية "سيزاك".

ويفرض القانون المصرى الحالى رقم 82 لسنة 2022، عقوبة الحبس والغرامة لكل من يتعدى حقوق الجمعية وأعضائها،فضلًا عن عقوبة المصادرة، لمعدات التعدي وغلق المنشأة المتعدية ونشر الحكم بالإدانة في جريدة يومية أوأكثر على نفقة المحكوم عليه.