نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق صبري يشارك جمهوره من كواليس "حدوتة منسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان طارق صبري بمشاركة جمهوره ومتابعيه صورًا جديدة من كواليس تحضيره لأحدث أعماله الدرامية مسلسل حدوتة منسية.



وتظهر سوسن بدر ضمن أحداث مسلسل حدوتة منسية بشخصية أم لخمسة أبناء هم هشام إسماعيل وطارق صبري وريم سامي ومحمود حجازي ومحمد علي رزق، ويدخل الأبناء خلال الأحداث في صراعات وتحاول الأم حل هذه المشاكل، والعمل تدور قصته في 30 حلقة في إطار اجتماعي عائلي.





أبطال حدوتة منسية



ومسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوى حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

آخر أعمال طارق صبري



يذكر أن آخر أعمال طارق صبري هو مشاركته في حكاية ماتيجي نشوف إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والمأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وشاركه في العمل هنا شيحة، إسلام جمال، نهى عابدين، نبيل عيسى، ملك قورة، أحمد جمال سعيد،إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

وكانت تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول مجموعة من الأصدقاء تتطور الأمور بينهم بعد سفرهم في رحلة لتدخل الشكوك بينهم ليكتشفوا في النهاية شخص ما هو سبب ماحدث والدافع وراء شكهم ببعض.