نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفاء باللغة العربية وذوي القدرات الخاصة ضمن أنشطة متنوعة بثقافة الشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظم فرع ثقافة الشرقية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد خلال شهر ديسمبر الجاري برعاية وزارة الثقافة.

عرضا فني لفرقة القلب الصافي

وفي السياق شهد قصر ثقافة ديرب نجم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تضمنت عرضا فنيا لفرقة القلب الصافي، قدمت خلاله مجموعة متنوعة من التابلوهات الاستعراضية منها "القلب الصافي، حماة الوطن، الحصاد، الفرح الفلاحي، والسبوع"، بقيادة المخرج محمد بركات، وسط تفاعل كبير من الحضور، تلى ذلك فقرة إنشاد ديني، وفقرة غنائية لفريق كورال مدرسة آل السعيد الثانوية بشبرا.

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

واستمرارا للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، نظم الفرع عدة لقاءات ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم منها لقاء بمدرسة الشهيد شريف بهير البنا بشنبارة، تحدث خلاله عاطف الجزار معلم أول لغة عربية، عن تاريخ اللغة العربية وانتشارها، مؤكدا على أهمية اللغة العربية وأنها جزء من الهوية ويجب تعريف الأجيال القادمة بكيفية الحفاظ عليها وتعزيزها.

كما شهدت مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بالصالحية، لقاء آخر تحدثت خلاله سماح فتحي، عن بلاغة اللغة العربية، موضحة أنها لغة غنية ومصطلحاتها معبرة ومؤثرة ولا تحتاج إلى من يرفعها قدرا أو مكانة، فهي لغة قوية بذاتها.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، من خلال فرع ثقافة الشرقية برئاسة الشاعر أحمد سامي خاطر، نظم بيت ثقافة أبو حماد زيارة ميدانية إلى مشتل إدارة أبو حماد الزراعية بالتعاون مع مدرسة الثورة الإبتدائية المشتركة. قام خلالها علاء عبد العاطي موجه أول تربية زراعية، بتعريف الطلاب على طرق زراعة النباتات المثمرة، وكيفية زراعة نباتات الزينة، وكذلك طرق الري الصحيحة والعناية بالأرض بدءا من لحظة غرس البذور وحتى حصادها.